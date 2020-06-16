Nehirde kaybolan Gökdeniz'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökdeniz Serbest, arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Gökdeniz Serbest nehirde gözden kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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