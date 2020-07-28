Nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ramazan Yağbasan'ı (60) bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Cizre Belediyesi dalgıçları seferber edildi.

Yağbasan'ın ailesi ve yakınları da nehir kenarında ekiplerin arama çalışmalarını takip ediyor.

Olay

Kurban Bayramı için yurt dışından Şırnak'a gelen Ramazan Yağbasan, önceki gün 4 arkadaşıyla Kurtuluş köyü mevkisinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolmuştu.