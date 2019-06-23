Nehirde kaybolan Muhammed'in 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR'da yüzmek için girdiği Dicle
Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18), 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.
Perşembe günü yüzmek için Bağıvar
Köprüsü yakınlarında Dicle Nehri'ne giren Muhammed Özcan akıntıya kapılıp, kayboldu. Özcan'ın bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve AFAD
ekipleri tarafından nehir ve kıyısında arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Özcan'ın, düştüğü yerin 1,5 kilometre uzağında, nehir kenarında cansız bedenini buldu. Sudan
çıkarılan Özcan'ın cenazesi, polisin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
- Diyarbakır