Nehirde kaybolan Salih'in cansız bedeni bulundu
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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Salih Karakoyun'un (20) cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Cizre
ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği Dicle
Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Salih Karakoyun'un (20) cansız bedeni bulundu.
Cizre ilçesinde Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri'ne serinlemek için giren Salih Karakoyun, akıntıya kapıldı. Kayıp genç için bölgeye Cizre Belediyesi
ekipleri, AFAD
ve Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü
bünyesindeki su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında bugün öğle saatlerinde Salih Karakoyun'un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi akıntıya kapıldığı yerin 500 metre ilerisinde bulundu. Salih Karakoyun'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olay yerindeki yakınları gözyaşlarına boğuldu.
- Cizreşırnak
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