Son Dakika Haberleri: Nehirde kaybolan Suriyelinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika Güncel Haber

Nehirde kaybolan Suriyelinin cansız bedenine ulaşıldı

4 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta dün akşam serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Hikmet Hamit'in (25) bu sabah cansız bedeni bulundu.

Nehirde kaybolan Suriyelinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta dün akşam serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan Suriyeli Hikmet Hamit'in (25) bu sabah cansız bedeni bulundu.
Suriye'nin İdlib kentinden 2 ay önce Kahramanmaraş'a gelen Hikmet Hamit, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Hasancıklı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin kıyısında pikniğe gitti. İddiaya göre, Hamit piknik yaparken serinlemek için nehre girdi. Bir süre yüzen Hikmet Hamit daha sonra göden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kılavuzlu Barajı'nın kapakları kapatılarak suyun debisi düştükten sonra dalgıçlar nehre girip Hamit'i bulmak için çalışma başlattı ancak çalışmalar sonuçsuz kaldı.
Havanın kararmasıyla birlikte yarım kalan arama çalışmalarına bu sabah devam edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada Hikmet Hamit'in cansız bedenine ulaştı. Nehirden çıkarılan Hamit'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin arından otopsi için hastane morguna konuldu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kahramanmaraş, Ceyhan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi 100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:52:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nehirde kaybolan Suriyelinin cansız bedenine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]