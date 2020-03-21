Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika

Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci gün

6 saat önce

Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci günTUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürdü.

Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci gün

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 5'inci günde de sürdürdü.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları, bugün de sürdü. Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisindeki kayalık alanlar ve botla nehirde yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar Güneş'in izine rastlanamadı.

EŞİ, ANNE VE BABASI ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nehirde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 5'inci gün

Yılmaz Güneş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:46 Kaynak: DHA

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