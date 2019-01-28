Son Dakika Haberleri: Nehirde Mahsur Kalan 4 At Kurtarıldı

Nehirde Mahsur Kalan 4 At Kurtarıldı

10 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 at kurtarıldı.

Nehirde Mahsur Kalan 4 At Kurtarıldı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 at kurtarıldı.

Kurtuluş köyü yakınlarında su seviyesi yükselen nehirdeki adacıkta 4 atın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, yağmura rağmen 5 saat süren çalışma sonucu atları kıyıya çıkarmayı başardı.

At sahipleri, itfaiye personeline teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:41 Kaynak: AA

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