Nehirde Mahsur Kalan 4 At Kurtarıldı
10 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 at kurtarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 at kurtarıldı.
Kurtuluş köyü yakınlarında su seviyesi yükselen nehirdeki adacıkta 4 atın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, yağmura rağmen 5 saat süren çalışma sonucu atları kıyıya çıkarmayı başardı.
At sahipleri, itfaiye personeline teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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