Nehirde Mahsur Kalan 4 At Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 at kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 at kurtarıldı.



Kurtuluş köyü yakınlarında su seviyesi yükselen nehirdeki adacıkta 4 atın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, yağmura rağmen 5 saat süren çalışma sonucu atları kıyıya çıkarmayı başardı.



At sahipleri, itfaiye personeline teşekkür etti.

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