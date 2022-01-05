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Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı - Son Dakika

Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı

05.01.2022 14:26
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı

EDİRNE'de Tunca Nehri'ne atılan oltanın misinasına takılan dalgıç kuşu, balıkçıların uzun uğraşları sonucu kurtarılıp, doğaya salındı.

EDİRNE'de Tunca Nehri'ne atılan oltanın misinasına takılan dalgıç kuşu, balıkçıların uzun uğraşları sonucu kurtarılıp, doğaya salındı.

Kentte amatör balıkçıların uğrak yerlerinden Tunca Nehri kenarına gelenler, Trakya'da 'su pilici' olarak adlandırılan dalgıç kuşunun suya atılan oltanın misinasına dolandığını fark etti. Suda çırpınan kuşu kurtarmak için balıkçılar, harekete geçti. Dallarla nehir kıyısına çekilen kuş, misinadan kurtarıldı. Mithat Mişi, bazı balıkçıların işleri bittikten sonra oltaların misinalarını nehre attığını belirterek tepki gösterdi. Mişi, "Lütfen işimiz bittikten sonra bu misinaları suda bırakmayalım. Az önce kuşu kurtardık ve doğaya bıraktık. Biraz daha duyarlı olalım" dedi.


Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
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Trakya Bölgesi, Tunca Nehri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı - Son Dakika
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