Nehirde otomobil bulundu, sahibinin 'Araba gölde' mesajı attığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Nehirde otomobil bulundu, sahibinin 'Araba gölde' mesajı attığı ortaya çıktı

13.01.2023 17:33
Nehirde otomobil bulundu, sahibinin 'Araba gölde' mesajı attığı ortaya çıktı

SİVAS'ta, Kızılırmak Nehri'nde suya gömülü bulunan ve kazayla suya düştüğü sanılan otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi.

SİVAS'ta, Kızılırmak Nehri'nde suya gömülü bulunan ve kazayla suya düştüğü sanılan otomobilde kimsenin olmadığı belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen araç sahibi E.A.'nın (25) ise yakınlarına 'Araba gölde' mesajını gönderdiği tespit edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi'nde Kızılırmak köprüsü yakınlarında meydana geldi. Kızılırmak Nehri yatağında, bir kısmı suya batmış haldeki otomobili görenler, polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla suya düştüğü sanılan araçta kimsenin olmadığını belirledi. Polis, 06 CBE 849 plakalı otomobilin E.A.'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde bulunamayan E.A.'nın, yakınlarına 'Araba gölde, kim geliyorsa gelsin alsın' mesajını gönderdiği ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.A.'nın, aracı kendisinin suya itmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kızılırmak, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nehirde otomobil bulundu, sahibinin 'Araba gölde' mesajı attığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nehirde otomobil bulundu, sahibinin 'Araba gölde' mesajı attığı ortaya çıktı - Son Dakika
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