Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor - Son Dakika
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Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor

25.07.2022 12:38
Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Dün saat 16.00 sıralarında Murat Köprüsü civarında nehrin akıntısına kapılan Hayat Bektaş'ı (13) kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ın (43) bulunması için 4 bölgede su altı ve üstü arama yapılıyor.

Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden 7 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, İHH Arama Kurtarma ile SAR ekipleri ve 10 AFAD gönüllüsünden oluşan 98 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.

Sualtı ekipleri, Murat Nehri'nin çeşitli noktalarında dalış gerçekleştiriyor.

Bölgedeki arama çalışmaları drone ile de görüntülendi.

Tutkal'ın, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün arkadaşı Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45) nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmiş, Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı.

Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal nehirde kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nehirdeki kız çocuğunu kurtarırken akıntıya kapılan kişi aranıyor - Son Dakika
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