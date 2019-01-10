Son Dakika Haberleri: Nehirden Çıkarıp, Yaşatmak İçin Çabaladılar

Nehirden Çıkarıp, Yaşatmak İçin Çabaladılar

18 dakika önce

AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö. (67) polis tarafından kıyıya çekilip, kalp masajı yapıldı.

Nehirden Çıkarıp, Yaşatmak İçin Çabaladılar, System.String[]
AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'ne atlayan ve suyun yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö. (67) polis tarafından kıyıya çekilip, kalp masajı yapıldı. Mehmet Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Köprüsü'nde meydana geldi. Mehmet Ö., köprüden kendini Yeşilırmak Nehri'ne bıraktı. Su yüzeyinde sürüklenen Mehmet Ö.'yü gören polisler harekete geçti. Ekipler, kıyıya yakın sürüklenen Mehmet Ö'yü çekerek nehirden çıkardı. Polisler, Mehmet Ö: 'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve sedye yardımıyla yola çıkardığı Mehmet Ö.'yü ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:38 Kaynak: DHA

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