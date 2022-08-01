- Nehirdeyken vuran selden son anda kurtuldular

MUSKAT - Umman'daki Wadi Alhoqain Nehri'nde bulunan çok sayıda kişi, aniden yaşanan selde sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Umman'ın Al Batinah bölgesinde yer alan Rustaq kasabasındaki Wadi Alhoqain Nehri'ni şiddet yağışlar nedeniyle meydana gelen sel suları vurdu. Nehirde bulunan çok sayıda kişi sel sularına kapılmaktan son anda kurtulurken, nehir kenarındaki 1 kişi ise arkadaşlarının onu son anda yakalaması sayesinde ölümden döndü.

Sel sonrası nehrin rengi kahverengiye dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Umman'ın kuzeyindeki Şinas, Saham ve Rustaq'da şiddetli yağışların sele neden olduğu aktarıldı.