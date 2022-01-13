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Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu - Son Dakika

Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu

13.01.2022 13:42

Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu Kar yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı Edirne'de son günlerde etkili olan kar yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı.

Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu

Kar yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı

EDİRNE - Edirne'de son günlerde etkili olan kar yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte vatandaşlar zor anlar yaşarken, kentteki Tarihi Tunca ve Meriç Nehirleri, süs havuzları ve yollar buz tuttu.

İki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası kentin altın üçgeni olarak adlandırılan bölgede yer alan tarihi eserlerde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Mimar Sinan'ın Ustalık eseri olan Selimiye ve Eski Camii başta olmak üzere birçok eser kar altında kaldı.

Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Tunca ve Meriç nehirleri, süs havuzları ve araçların üstü buz tutarken, yollarda oluşan buzlanma sebebiyle ise araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Araçlar ise buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Süs havuzları ve nehirler buz tuttu

Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerindeki birçok süs havuzu ve su birikintilerinin olduğu yerlerdeki buzlanmalar görsel şölen oluşturdu. Kış mevsimi sebebiyle yiyecek ve içecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yol kenarlarına bırakılan su dolu kapları da buz tuttu. Meriç ve Tunca nehrinin kenarları ve küçük su göletleri buz pistine döndü.

"Edirne'nin kuru soğuğu meşhur"

Edirne'nin her zaman buz tuttuğunu söyleyen Mahir Aslan, "Hava soğuk ama biz boş zamanlarımızda Tunca Nehri kenarına gelip balık tutuyoruz. Sabahın 5 buçuk 6'sında geldik. Edirne'nin kuru soğuğu meşhur. İlk ayaz da yollar buz tuttu. Öğlene doğru güneş çıkmaya başlıyor. Bundan sonra havalar bu şekilde soğuk gider" dedi.

"Her yer buz tuttu"

Edirne'de hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte nehirlerin de buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlarda Selahattin Akarsu, "Araç kullanırken kış lastiğimiz var ama yine de tedbirli gidiyoruz. Çok buzlanma olunca. Her yer buz tuttu. Soğuk hava ve buz bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

"Çarşıda insan yok"

Edirne'nin bu hafta çok soğuk olduğunu belirten vatandaşlardan Yunus Emre Nurlu, "Nehirlerimiz, yollar her yer buz tuttu. Biz de çok soğuktan etkileniyoruz. Edirne'de esnaf olarak müşteri gelmesini bekliyoruz. Çarşıda insan yok. Hele bugün daha bir soğuk. Eksi 6 dereceyi gördük. Süs havuzları buz tuttu geçerken kuşları besliyoruz. Hayvanlar da bu soğukta yiyecek bulmakta zorlanıyor. Onlara da yem ve buğday atıyoruz" dedi.

Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu
Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu
Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu

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Tragger, Edirne, Meriç, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu - Son Dakika


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