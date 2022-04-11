Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı - Son Dakika
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Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı

11.04.2022 10:29
Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı

Adana'da Taşköprü'den nehre atlayarak ölmek isteyen kız çocuğunu deniz bisikletçisi kurtardı.

Adana'da Taşköprü'den nehre atlayarak ölmek isteyen kız çocuğunu deniz bisikletçisi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Y. (14) sabahleyin okula gitmek için evden çıktı. M.Y. Taşköprü'ye geldiği sırada intihar etmeye karar verip kendisini köprüden aşağı bıraktı. Olayı gören nehirdeki deniz bisikletçisi İsmail Ağdemir hemen kız çocuğunu kurtarmak için harekete geçti. Bisiklet ile kız çocuğunun yanına gelen ve nehre batmadan yetişen Ağdemir, kızı kıyıya çıkardı. Bu sırada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kız çocuğunu ambulansa götürdü. Bu sırada kız çocuğunun ağladığı görüldü. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca M.Y.'nin ifadesinde, bir anda bunalıma girip intihar etmek istediğini ailesi ile bir sorunu olmadığını söylediği öne sürüldü.

Kız çocuğunu kurtaran Ağdemir ise nehirde bisiklet işi yaptığını, Taşköprü'den sürekli intihar girişimi olduğunu, sürekli hayat kurtardıklarını, kız çocuğunun da sabahleyin köprüden atladığını ve kendisinin kurtardığını söyledi. - ADANA

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Kayalıbağ Mahallesi, İntihar, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı - Son Dakika
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