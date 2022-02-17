NEHRE ATLAYAN PAZARCIYI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne atlayarak akıntıyla kaybolan pazarcı Salih Şimşek (31), AFAD ve polis ekiplerince 3'üncü günde de aranıyor.

Adapazarı'nın Güneşler Mahallesi'nde yaşayan ve semt pazarlarında tezgah açarak sebze- meyve satan Salih Şimşek, önceki gün Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne atladı. Nehrin kenarında bulunan gençler, Şimşek'in nehre atlayıp, akıntıya kapıldığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şimşek'in gözden kaybolması üzerine dalgıç polisler ile AFAD ve polis ekipleri, nehirde ve nehir yatağı çevresinde arama çalışması başlattı. Aramaların 3'üncü gününde de bulunamayan Salih Şimşek'in 'yaralama' dahil farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.