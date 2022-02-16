NEHRE ATLAYAN KİŞİ AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş. akıntıya kapılarak kayboldu. Salih Ş.?nin suya atladığı an cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, AFAD ekipleri arama yapıyor. Olay, dün öğleden sonra Adapazarı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi mevkiinde meydana geldi. Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş. akıntıya kapılarak kayboldu. Haber verilmesi üzerine AFAD ve polis ekipleri geldi. AFAD ekipleri botla nehir yatağı boyunca arama yaptı. Salih Ş.?nin suya atladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Nehir kenarında bulunan gençler, Salih Ş.?nin suya atladığı anı ve akıntıya karşı yüzdüğü anları görüntüledi. Salih Ş.?nin peşindeki kişilerden kaçtığı iddia edilirken, görüntülerde ise arkasından gelen kimsenin olmadığı görüldü. Salih Ş.?yi arama çalışmaları devam ediyor.