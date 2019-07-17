Son Dakika Haberleri: Nehre dönen yolda motosikletli kuryenin devrilme anı kamerada
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Nehre dönen yolda motosikletli kuryenin devrilme anı kamerada

3 saat önce

Nehre dönen yolda motosikletli kuryenin devrilme anı kameradaKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sonrası motosikletli kurye nehre dönen yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı.

Nehre dönen yolda motosikletli kuryenin devrilme anı kamerada
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sonrası motosikletli kurye nehre dönen yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Kurye motosikletle birlikte düşerken arkasından gelen otomobildekilerin cep telefonuna yansıdı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte yollar nehre döndü. Karabük'ten Safranbolu'ya giden motosikletli kurye Kireç Kuyusu mevkiinde nehre dönen yolda güçlükle ilerlemeye çalıştı. Bu sırada arkadan gelen araçtakiler cep telefonuyla sağa sola yalpalayarak giden motosikletli kuryeyi görüntüledi. Başında kaskı bulunan kurye motosikletiyle birlikte devrildi. Onu cep telefonuyla görüntüleyen aracın sürücüsü son anda durarak olası bir kazayı önledi. Sırılsıklam olan kurye kalkıp el işareti yaparak sürücülerin yavaşlamalarını sağlamaya çalıştı.
Nehre dönen yolda motosikletli kuryenin devrilme anı kamerada
Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:55 Kaynak: DHA
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