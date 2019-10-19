Son Dakika Haberleri: Nehre düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Nehre düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı

Nehre düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı

47 dakika önce

Balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının devrilmesi sonucu suya düşen 2 kişiden biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Nehre düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının devrilmesi sonucu suya düşen 2 kişiden biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halil Tosun (52) ile Murat Diler (45), Geyve ilçesine bağlı Bozören Mahallesi mevkisinde balık tutmak için kayıkla Sakarya Nehri'ne açıldı.

Tosun ile Diler bir süre sonra kayığın devrilmesi sonucu suya düştü.

Çevredeki bir kum ocağının bekçisi tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bekçinin sudan çıkardığı Tosun'u ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tosun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AFAD ekiplerinin suda kaybolan Diler'i arama çalışması devam ediyor.

Sakarya, Geyve, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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