Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, arkadaşlarıyla oyun oynarken nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, olay bugün öğle saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde meydana geldi. 6 yaşında ki İpek Y. 4 arkadaşı ile birlikte Murat Nehri yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybederek nehre düştü. 100 metre kadar sürüklenen küçük İpek dakikalar sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Murat Nehri içerisinde arama çalışmaları başlatıldı.

Henüz haber alınamayan küçük İpek'i arama çalışmaları sürerken Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ise çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, suyun çok şiddetli olduğunu buna rağmen küçük İpek'i arama çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, "4 arkadaş oynarken 6 yaşında ki İpek Yıldız isimli kız çocuğu nehre düşüyor yaklaşık 100 metre sürükleniyor. Haber alınca hemen buraya geldik. Bütün personellerimizle arama çalışmaları devam ediyor. Su kar suların erimesi ile birlikte şiddetli ve bulanık akıyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Kar sularının erimesiyle şiddetlenen Murat Nehri'ndeki arama çalışmaları gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. - AĞRI