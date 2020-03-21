Son Dakika › Güncel › Nehre düşen engelli kadını balıkçılar kurtardı - Son Dakika
Nehre düşen engelli kadını balıkçılar kurtardı
6 saat önce
ADANA'da, nehre düşen Suriye uyruklu engelli Ayna Havur (50), balıkçılar tarafından kurtarıldı.
ADANA'da, nehre düşen Suriye uyruklu engelli Ayna Havur (50), balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Suriye uyruklu Ayna Havur, elektrikli tekerlekli sandalyesiyle geldiği Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü üzerinde, suya bakmak için yerinden kalktı. Yürüme zorluğu çeken Havur, bu sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Nehirde kayıkla avlanan balıkçılar, kadının yardımına koştu. Ayna Havur, kayığa alınarak kıyıya getirildi. Baygınlık geçiren, çağırılan ambulansla hastanaye kaldırılan Ayna Havur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:33 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi