Nehre düşen engelli kadını balıkçılar kurtardı - Son Dakika
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Nehre düşen engelli kadını balıkçılar kurtardı

6 saat önce

ADANA'da, nehre düşen Suriye uyruklu engelli Ayna Havur (50), balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Nehre düşen engelli kadını balıkçılar kurtardı, System.String[]

ADANA'da, nehre düşen Suriye uyruklu engelli Ayna Havur (50), balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Suriye uyruklu Ayna Havur, elektrikli tekerlekli sandalyesiyle geldiği Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü üzerinde, suya bakmak için yerinden kalktı. Yürüme zorluğu çeken Havur, bu sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Nehirde kayıkla avlanan balıkçılar, kadının yardımına koştu. Ayna Havur, kayığa alınarak kıyıya getirildi. Baygınlık geçiren, çağırılan ambulansla hastanaye kaldırılan Ayna Havur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:33 Kaynak: DHA

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