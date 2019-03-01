Son Dakika Haberleri: Nehre Düşen Genç Kurtarıldı

Nehre Düşen Genç Kurtarıldı

1 saat önce

Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen 17 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde nehre düşen 17 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asi Nehri kenarında arkadaşlarıyla oturan lise öğrencisi Kerim C, nehir kenarına düşen cep telefonunu almak istedi.

O sırada ayağı kayan ve suya düşen genç, bir süre nehirde sürüklendi.

Nehir kenarındaki ağaca tutunarak sudan çıkan genç, nehrin kenarındaki dik duvara tırmanamadı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, genci halat yardımıyla çıkardı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerince ambulansa alınan lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Defne, Hatay, İtfaiye, Güncel
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