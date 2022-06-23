Nehre düşen iPhone, 10 ay sonra çıkarıldı: Çalıştı mı? - Son Dakika
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Nehre düşen iPhone, 10 ay sonra çıkarıldı: Çalıştı mı?

23.06.2022 19:42
Nehre düşen iPhone, 10 ay sonra çıkarıldı: Çalıştı mı?

iPhone suya dayanıklılığı konusunda bir kez daha başarısını gösterdi. 10 ay boyunca nehirde kalan iPhone, çıkarıldığında yeniden çalıştı.

iPhone modellerinin suya dayanıklılığı düşündüğünüzden çok daha iyi olabilir. İngiltere'de yaşanan bir olaya göre, 10 ay sonra nehirden çıkaran iPhone modeli hala çalışmaya devam ediyordu. İşte başına gelmedik olay kalmayan iPhone'un hikayesi.

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BBC'de yer alan habere göre, Owain Davies yaklaşık 10 ay önce Wye Nehri'ne cep telefonunu düşürdü. Bekarlığa veda partisi sırasında kanoyla gezintiye çıkan ve nehre telefonunu düşüren talihsiz adama müjdeli haber tanımadığı kanocudan geldi.

Nehre düşen iPhone, 10 ay sonra çıkarıldı: Çalıştı mı?

Miguel Pacheco isimli başka biri, kano yaparken nehrin dibinde bir iPhone olduğunu fark etti. Pacheco, eve döndüğünde cihazın içine su dolduğunu anladı ve kurutmak için birkaç gün boyunca uğraştı. Ardından Wye Nehri'nde bir iPhone bulduğunu söyleyerek fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi ve sahibini aradığını belirtti.

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Telefonu bulan Miguel Pacheco, ertesi gün cihazı şarja taktığında şok olduğunu dile getirdi. iPhone'un çalıştığına dikkat çeken ve ekranın açıldığını söyledi. Pacheco verdiği röportajda, "Sabah şarja taktığımda inanamadım, çünkü ekranda mutlu bir çiftin fotoğrafı vardı" dedi.

Telefonu sahibine ulaştırmak için sosyal medyada seferberlik başlatan Pacheco, tweet'inin 4 binden fazla kez paylaşıldığını fark etti. Bu paylaşımlar ise sonunda işe yaradı ve fotoğraftaki çiftin Owain Davis ve nişanlısı Fiona Gardner olduğu belirtildi.

iPhone'unu 10 ay sonra Pacheco'dan teslim alan Davis olayla ilgili şunları söyledi:

İki kişilik bir kanodaydım ve ortağım muhtemelen ayağa kalkmamalıydı. Ardından galiba suya düştüğümüzü söylemeye gerek yok. Telefon da arka cebimdeydi ve suya girer girmez telefonun kaybolduğunu fark ettim.

Nehre düşen iPhone, 10 ay sonra çıkarıldı: Çalıştı mı?

Pacheco'nun iPhone'u kurtarmak için gösterdiği çabanın şaşırtıcı olduğunu belirten telefon sahibi, Pacheco ile arkadaş olacaklarını dile getirdi.

Peki siz iPhone'un suya dayanıklılığını gösteren bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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