Nehre Düşen Kişiyi, Eski Cankurtaran Kurtardı

HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.

HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.



Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y. şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.



M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



- Hatay

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar

Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu

Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi

İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı