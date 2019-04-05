Nehre Düşen Kişiyi, Eski Cankurtaran Kurtardı
54 dakika önce
HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.
HATAY'da, iddiaya göre dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen M.Y.'yi, olay yerinden geçen eski cankurtaran kurtardı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y. şehir merkezindeki köprü üzerinden nehri izlerken iddiaya göre rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Şans eseri olay yerinden geçen eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kıyıya çekti. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtaran Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.
M.Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:36 Kaynak: DHA
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