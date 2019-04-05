Son Dakika Haberleri: Nehre Düşen Vatandaşı Yoldan Geçen Cankurtaran Kurtardı

Nehre Düşen Vatandaşı Yoldan Geçen Cankurtaran Kurtardı

1 saat önce

Hatay'da, rahatsızlığı dolayısıyla dengesini kaybederek nehre düşen vatandaşı, yoldan geçen eski cankurtaran fark etti.

Nehre Düşen Vatandaşı Yoldan Geçen Cankurtaran Kurtardı, System.String[]
Hatay'da, rahatsızlığı dolayısıyla dengesini kaybederek nehre düşen vatandaşı, yoldan geçen eski cankurtaran fark etti. Cankurtaranın vatandaşı ölümden kurtarması amatör kameralarca saniye saniye görüntülendi.

Olay, Antakya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y., rahatsızlığından dolayı dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düştü. Olayı gören eski cankurtaran Feyruz Accan, nehre inerek M.Y.'yi kurtarmaya çalıştı. Nehre düşen M.Y. ve onu kurtarmaya çalışan Feyruz Accan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Nehre düşen M.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, onu kurtarmaya çalışan Feyruz Accan günün kahramanı oldu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:16 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Cankurtaran, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çekyatın Altında Cesedi Bulunmuştu, Korkunç Cinayetin Nedeni Belli Oldu! Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı Fransa'da Skandal Mahkeme Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 21:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nehre Düşen Vatandaşı Yoldan Geçen Cankurtaran Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]