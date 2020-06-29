Nehre giren genç kayboldu (2) - Son Dakika

Nehre giren genç kayboldu (2)

Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren genç kayboldu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren genç kayboldu.

Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

İlçeye bağlı Denizgölü köyünde 16 yaşındaki Azat Şafak, serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Şafak'ın nehirde kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler Şafak'ın bulunması için geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şafak'ın bulunması için Erzurum ve Artvin'den de dalgıç ekipler sevk edildi.

Aras Nehri, Kağızman, AFAD, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 23:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nehre giren genç kayboldu (2) - Son Dakika

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 22:23 İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
22:17
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nehre giren genç kayboldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]