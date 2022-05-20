Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
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Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu

20.05.2022 17:09

Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu Adana'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne girin iki gencin cansız bedenleri bulundu.

Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu

ADANA - Adana'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne girin iki gencin cansız bedenleri bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Arslan ve arkadaşı Emin Aydemir Seyhan Nehri kenarına geldi. Bir süre burada oturan iki arkadaş daha sonra nehre girmeye karar verdi.

Serinlemek için nehre giren iki arkadaş yüzerken birden suya batıp çıkmaya başladı. Daha sonrada iki arkadaş nehirde kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen 112'yi aradı. Olay yerine sualtı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı polisi nehirde ve hemen yanındaki sulama kanalında arama başlattı.

Yapılan aramalarda Hasan Arslan ve Emin Aydemir'in cansız bedenleri kanal kapaklarında bulundu.

Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu
Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nehre serinlemek için giren gençlerin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika


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