Nehre giren vatandaş akıntıya kapılıp kayboldu - Son Dakika

Nehre giren vatandaş akıntıya kapılıp kayboldu

ADANA - Adana'da, nehre giren bir kişi akıntıya kapılıp kayboldu. Polis kaybolan kişiyi aradığı sırada yüzlerce vatandaş koronavirüs salgınını umursamadan bir arada durup çalışmaları izledi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Garip Aydın nehre girdi. Nehre giren Aydın kısa bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Aydın'ın nehre girip kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sualtı polisi sevk edildi.

Sualtı polisi nehirde kaybolan Aydın'ın arama çalışmalarına devam ediyor.Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymadı.Sualtı ekipleri nehirde kaybolan Aydın'ı aradığı sırada yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymayarak arama kurtarma çalışmalarını merakla izledi.Öte yandan, Aydın'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.