Nehrin çocukları Sakaryaspor'la buluşacak - Son Dakika
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Nehrin çocukları Sakaryaspor'la buluşacak

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakaryaspor Kulübü arasında "Spora Sevgi Seli" projesi kapsamında imzalanan protokol ile şehir merkezine uzak yerde yaşayan ve stada gidip maç izleme imkanı bulamayan 13 bin çocuk ve gencin yeşil-siyahlı takımla tanıştırılması hedefleniyor.

Nehrin çocukları Sakaryaspor'la buluşacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakaryaspor Kulübü arasında "Spora Sevgi Seli" projesi kapsamında imzalanan protokol ile şehir merkezine uzak yerde yaşayan ve stada gidip maç izleme imkanı bulamayan 13 bin çocuk ve gencin yeşil-siyahlı takımla tanıştırılması hedefleniyor.

"Nehrin Çocukları Sakaryaspor'la Buluşuyor" sloganıyla Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gençlerin spor, sağlık ve kardeşlikle yetişmesini sağlamanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Takımın içerisine düştüğü sıkıntılardan kurtulması için vatandaşlarla tek yürek olduklarını vurgulayan Yüce, "Takımımız için fedakarlıklarda bulunmayı, vazgeçemeyeceğimiz bir görev bildik. Sakaryasporumuz bizim göz bebeğimiz, sevdamız, ufkumuz, kaynağımız ve vazgeçemeyeceğimiz en büyük tutkumuzdur. Şahsım ve Büyükşehir Belediyesi olarak taşın altına elimizi her zaman koymaya hazır olduğumuzu ve koyduğumuzu da ispat ettik, gösterdik." diye konuştu.

Sakaryaspor'un 54. yılı için 300 bin lira değerinde özel olarak tasarlanan 54 numaralı formadan 154 adet aldıklarını hatırlatan Yüce, "Şimdi de takımımızın sezonun ikinci yarısında Sakarya'da oynayacağı maçların biletlerinin bir kısmını satın almayı taahhüt ettik. Bu biletleri, ömründe stada gidip maç izleme imkanı bulamamış, civardaki köylerde yaşayan çocuklarımıza öncelik vermek kaydıyla vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce, Barcelona denince akla şehrin değil, takımın geldiğini dile getirerek, "Liverpool denince de akla şehir değil, takım geliyor. Onun için bizde de Sakarya denilince aklımıza Sakaryaspor, Sakaryaspor'un ürünleri ve üniversitemiz akla gelecek." dedi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç de Ekrem Yüce'nin her zaman Sakaryaspor'un yanında olduğunu, çıkmış olduğu bu zorlu yolculuklarında her zaman desteğini hissettiklerini belirtti.

Kendilerinin de üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirip hak ettikleri üst liglere çıkmak istediklerini vurgulayan Genç, "Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var; Sakarya'da, Sakaryaspor'la ilgili aidiyet duygusunu tekrar kazanmak... Şehrimizin en ücra yerlerinden, köylerinden gençlerimizi, çocuklarımızı getirip takımın sevgisini tekrar aşılayarak Sakaryasporlu yapacağız. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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