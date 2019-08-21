Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik ailesiyle birlikte Keşbükü Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeye pikniğe giden Hamdi Süver, akşam saatlerinde itfaiye ekiplerini arayarak, Keşbükü ırmağının su seviyesinin yükselmesi sonucu bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan şahısları halat yardımı ile bulundukları bölgeden çıkararak kurtardı. - MERSİN
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