Son Dakika Haberleri: Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

23 dakika önce

Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı Pikniğe giden aile sular yükselince nehrin kıyısında mahsur kaldıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Pikniğe giden aile sular yükselince nehrin kıyısında mahsur kaldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehrin kıyısında mahsur kalan 5 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik ailesiyle birlikte Keşbükü Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeye pikniğe giden Hamdi Süver, akşam saatlerinde itfaiye ekiplerini arayarak, Keşbükü ırmağının su seviyesinin yükselmesi sonucu bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan şahısları halat yardımı ile bulundukları bölgeden çıkararak kurtardı.

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
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