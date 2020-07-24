Nehrin ortasındaki adacığı zehir bahçesine çevirmişler - Son Dakika

Nehrin ortasındaki adacığı zehir bahçesine çevirmişler

Manisa'da zehir adası drone ile tespit edildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde Gediz Nehri'ndeki bir adacıkta Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin drone destekli gerçekleştirdiği operasyonda 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Gediz Nehri'nin iki kola ayrılarak Çayköy Mahallesi mevkiinde oluşturduğu adacıkta söğüt ağaçları arasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, adacığa dronla operasyon düzenledi. Operasyonda boyları 1.5-2 metre arasında değişen 97 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, nehir ortasındaki adacıkta kenevirleri eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.