'NeigbouRoute' Bir Yol, Üç Komşu!

Aynı coğrafyayı paylaşmaktan çok daha öte; aynı geçmişi, aynı kültürü, hatta aynı dili paylaşan 3 komşu ülkeyi boydan boyan aşan bir rota. Hazar Denizi kıyılarından başlayıp önce Azerbaycan'ı ardından Gürcistan'ı geçip Türkiye'nin Kars şehrine uzanan demirden bir İpek Yolu.

Fotoğrafları Der Spiegel, Newsweek ve Guardian gibi dünyanın en prestijli yayınlarında yer alan Şahan Nuhoğlu, yaklaşık 840 kilometrelik bu rotayı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'da faaliyet gösteren PASHA Bank için kat etti. Üç kapı komşusunu, kültür, sanat, ticaret ve günlük yaşamıyla birbirine bağlayan rota kapsamında Nuhoğlu'nun objektifinden gördükleri, yüzlerce fotoğraf karesine dönüştü. Nuhoğlu, Çin'den Avrupa'ya uzanan yeni ticaret yolunun en önemli kesiti olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu boyunca, şehirlerin mimarisinden, günlük yaşamına, geleneksel mesleklerinden tarih içinde ayakta kalma mücadelesine kadar pek çok ayrıntıyı, aynı bölgede faaliyet gösteren PASHA Bank için fotoğrafladı.