Son Dakika Haberleri: Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş
Son Dakika Güncel Haber

Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş

56 dakika önce

NEW Ay'a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong'un öldüğü hastanenin, yanlış tedavi uygulandığını iddia eden astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.

Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş, System.String[]
NEW Ay'a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong'un öldüğü hastanenin, yanlış tedavi uygulandığını iddia eden astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.
New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ailesi ve astronot Armstrong'un ameliyat edildiği Mercy Health Hastanesi arasında yapılan gizli anlaşma sonucu astronotun ölümü nedeniyle 2014'te ailesine 6 milyon dolar ödendi.
Haberde, Armstrong'un oğlunun, babasının ölümünden hastaneyi sorumlu tuttuğu, iddiaları reddeden hastanenin ise yasal süreçten kaçınmak için tazminat ödemeye razı olduğu kaydedildi.
Ohio eyaletinin Fairfield kentinde bulunan Mercy Health Hastanesi'nde geçirdiği kalp ameliyatının ardından ailesi, Armstrong'un 25 Ağustos 2012'de bazı kardiyovasküler komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.
82 yaşında hayatını kaybeden Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay'a giden Apollo 11 uzay aracının komutanıydı.
Ay'a ilk ayak basışı sırasında Dünya'dan kendisini dinleyenlere telsizden söylediği "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" sözleriyle hatırlanan Armstrong, bu ifadelerinin ardından astronot arkadaşı Edvin "Buzz" Aldrin ile Ay yüzeyinde yaklaşık 3 saat dolaşmıştı.
New York Times, Neil Armstrong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 01:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]