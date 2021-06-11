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Nejat İşler: Aşı karşıtlığı saçma - Son Dakika

Nejat İşler: Aşı karşıtlığı saçma

11.06.2021 08:28
Nejat İşler: Aşı karşıtlığı saçma, System.String[]

ÜNLÜLER AŞILANIYORSağlık Bakanlığı'nın aşı programına müzisyenler, tiyatrocular, film ve prodüksiyon çalışanlarının da dahil edildiğini açıklamasının ardından ünlü isimler aşı olmaya başladı.

ÜNLÜLER AŞILANIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın aşı programına müzisyenler, tiyatrocular, film ve prodüksiyon çalışanlarının da dahil edildiğini açıklamasının ardından ünlü isimler aşı olmaya başladı. Nejat İşler de önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede koronavirüs aşısı yaptırdı.

ŞİMDİLİK BURALARDAYIM

Yıllardır Bodrum'da yaşayan ve aşı olmak için İstanbul'a dönen Nejat İşler, çıkışta fotoğrafını çeken muhabirlere "Sıram geldi, aşımı yaptırdım. Şimdilik buralardayım, daha işler güçler var" dedi. Oyuncu, aşı karşıtlığıyla ilgili soruya da "Bu karşıtlığı saçma buluyorum" yanıtını verdi.

Nejat İşler: Aşı karşıtlığı saçma

Celil Nalçakan: Yerinde bir uygulama

Aynı hastanede aşı yaptıran Celil Nalçakan, Sağlık Bakanlığı'nın kararından memnuniyet duyduğunu söyledi: "Yerinde bir uygulama. Set ortamında ne kadar korunursak korunalım bir şey olabilir. İnşallah tez zamanda herkes aşısını olur da bu hastalıktan kurtuluruz." Ünlü oyuncu, sorular üzerine Merve Zeynep Sezgi ile yollarını ayırdıklarını da açıkladı: "Bazen olmayınca olmuyor."

Nejat İşler: Aşı karşıtlığı saçma

Sağlık Bakanlığı, Nejat İşler, Nişantaşı, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nejat İşler: Aşı karşıtlığı saçma - Son Dakika Magazin


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