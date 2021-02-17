Nejat İşler ödül aldı - Son Dakika
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Nejat İşler ödül aldı

17.02.2021 17:42
Nejat İşler ödül aldı

Nejat İşler, Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. İşte detaylar

'Ezel', 'Son2, 'Karadayı', 'Çarpışma', 'İçerde' ve son olarak 2Babil'in yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, ilk uzun metraj filmi '9,75' ile sinema perdesine adım attı.

Mehmet Eroğlu'nun '9,75 Santimetrekare' adlı romanından uyarlanan Bayraktar'ın ilk uzun metraj filmi kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı.

'9,75' filmi, 16-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 19. Dhaka Film Festivali'nde yarıştı. Filmde ki performansıyla Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi başarılı oyuncu Nejat İşler oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Güncel Nejat İşler ödül aldı - Son Dakika

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