'9,75' filmi, 16-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 19. Dhaka Film Festivali 'nde yarıştı. Filmde ki performansıyla Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi başarılı oyuncu Nejat İşler oldu.

'Ezel', 'Son2, 'Karadayı', 'Çarpışma', 'İçerde' ve son olarak 2Babil'in yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar , ilk uzun metraj filmi '9,75' ile sinema perdesine adım attı.

Kanada, Myanmar'daki krizin çözümü için 288,3 milyon dolar yardım yapacak

Kaynak: Snob Magazin

Uluç Bayraktar, Film Festivali, Nejat İşler, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nejat İşler ödül aldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.