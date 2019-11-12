Sanat, kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ile yoğrulan Gümüşlükspor'un hikayesinde kilit bir rol oynayan Nejat İşler'le yapılan röportaj şöyle:



AVRUPA'DA SAHADA TÜRK FUTBOLCU YOK



Futbol aşkı içinizde her daim vardı, bu durum Amatör branşlarla da yeşerttiniz. Nejat İşler'i Amatör branşlara yönelten duygu neydi?



"Çok böyle ilgilenilmeyen bir mecra amatör branşlar. Sadece futbol değil. Bireysel sporlarda da mesela büyük böyle, nasıl diyeyim, Balkanlar'da, Avrupa'da, Dünya'da falan dereceler alan bireysel, amatör sporcular da destek bekliyorlar. Bizim kucağımıza bu düştü. Yani, nereye gitsem aynı şeyi yapacaktım aslında. Gümüşlük'te bunu yapmaya karar verdim. Amatöre destek olmazsa bir şekilde, hepimizin aslında ortak duygusu, bir takım çıkıyor Avrupa'da sahaya Türk futbolcu yok. Amatöre destek vermezsen çıkmayacak zaten."



Nejat İşler'in bir sanatçı olarak spor, sanat ve kültür üçgeninde kendi üzerine aldığı sorumluluk ne?



"Biz hepimiz işçiyiz. Her şeyi yapıyoruz, tuvalet temizlemeye kadar. Her şeyi yapıyoruz. İyi bir ekibim var Allaha şükür. Hepsi de zımba gibi çalışıyorlar. Ekibim kuvvetli olduğu için çok güvenerek, çok da övünerek yaptığım bir iş oldu. Başka takımlara, başka insanlara... Quantum'un bize yaptığını, inşallah başka firmalara da ilham oluruz. Bir tüpsüz dalışçıya, bir atlete, sadece futboldan bahsetmiyorum. Amatör branşlarda yarışan bir sürü insan var. Birileri bir şey yapar da çocuklar çalışırlar. Spor, sanat ve kültür... Bizim yapacağımız şey budur ülkede"



Şüphesiz ki spor demek futbol demek değil ve Nejat İşler'e en çok sorulan sorulardan biri de; "Neden futbol?" Elbette verecek bir cevabınız var?



"(Uyanış) hep vardı ama Gümüşlükspor olunca kanal bulmuş oldum. Ne yapacağımı bilmiyordum, buldum. Mesela şey diyorlar, 'Niye futbol?', e futbol var. Ne yapayım şimdi. Kapalı spor salonu olsa voleybol takımı kuracağım, basketbol takımı kuracağım. Hele kızlara, böyle kadın voleybol takımı kurmak istiyorum ama yerim yok. Hepsini yapmak istiyorum. Tartan pistim yok, atletizm işine giremiyorum. Ne yapayım..."



Spora tutunan Nejat İşler'in aslında tam olarak yapmak istediği şey ne ve çocuklarla birlikte nasıl bir spor dünyası yaratmak istiyor?



"Başarı olmadan, nasıl söyleyeyim, yıldız bir durum yaratmazsan kimse sana gelmiyor. Çocukların gelmesini sağlamam lazım, ufaklıkların yani. Benim her şeyin sonunda yapmak istediğim şey bir akademi. Spor akademisi. Ben başka türlü bir şey düşünüyorum kafamda. İngilizce, İspanyolca, Çince dersleri olacak. Futbol artık orada büyüyor. Şunu anlatmak istiyorum çocuklara. Arkadaşlar, röportajda ne söyleyeceksin, ne okuman gerekiyor, kendini nasıl geliştirmelisiniz, kültür seviyeni nasıl yukarıya çekeceksin. Ben, biraz da bunların peşindeyim ve futbol sadece benim için bir araç"



Peki spora bu denli gönül veren Nejat İşler'e şunu sormak istiyoruz; Spor ve sanat ile başka bir dünya mümkün mü?



"O kadar mümkün ki, o kadar mümkün ki, o kadar mümkün ki. Kimse farkında değil. O kadar mümkün ki..."



Sanat, kültür ve spor ile yoğrulan Gümüşlükspor'un hikayesinin içerisine bizi çekebilir misiniz?



"Dünyada biz tekiz. Bu kulübün hikayesi o. Formalarımız mükemmel, profesyonel bir takım forması gibi. Bu formaları nasıl aldık biliyor musun? Bizim yönetimizde bir tane şair var, Akif Kurtuluş. Bu formaları yapan insanın babası, Akif Kurtuluş'un şiirlerinin hayranı ve o yüzden bu formalar oldu. Burada müzisyen dostlarımız bize destek verecekler. Onların sayesinde bir şeyler yapacağız. Kitap telifi var. Kitap telifiyle bir şeyler yapıyoruz. Biz bilinenin aksine, sanat ve kültürden beslenen garip bir takımız. Bence dünyada tekiz. Biraz haylaz ve garip bir takımız. Enteresan, Quantum da bizi buldu. Daha da rahatladık, iyi oldu."



Gümüşlükspor'un hedefi gerçekten başarı elde etmek mi yoksa bir futbol kulübü başarılı olmadan da bir kültür yaratabilir mesajı vermek mi? Nasıl bir iklim hayal ediyorsunuz?



"Gümüşlükspor profesyonel olmayacak. Profesyonel olmayacağım. BAL Ligi'ni şampiyon bitiririm. 3. Lig'e katılma hakkı kazanırım. 3. Lig'e katılma hakkını ben değil, kullandırırım birine. İsmi değişir, bir şey olur. Ben oraya getirdikten sonra futbolcularım, sporcularım ve hocalarım ne isterlerse onlar olur. Ben geri dönerim, 2. Amatör'den tekrar başka bir takım yaparım. Ben amatör kalacağım. Asla profesyonel olmayacağım."



Gümüşlükspor ile yola çıkarken aklınızda bir resim var mıydı ve bu resim tamamlanabilecek bir resim mi?



"Yola çıkarken bir resim yoktu. Aslında, biraz doğaçlama gidiyor her şey ama en en başlarken demiştim ki, 'Ben 5 sene içerisinde bu işi yapacağım.' 5 sene, bu sene doluyor. Bu sene bir şey yapmam lazım. Allah'tan destekçilerimiz çok sağlam. Allah'a şükür. Beraber bir şey yapacağız, öyle görünüyor."



Belki de hayatınızdan fazlaca ödün vererek bu denli aşk ve tutkuyla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Peki Nejat İşler'in hayali ne?



"İlham olmak istiyoruz aslında. Sadece bizim için değil, başka kulüplere de. Başka bir spor ikliminin olabileceğine inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz ancak amatörlere biraz destek verin. Biraz verin yani."



Fenerbahçe çok büyük bir tutkunuz, Gümüşlükspor da buna eklendi, e bir de sanat var? Bir kalpte iki kulüp olur mu?



"Bir kalpte çok sevgi olabilir. Olabilir dediğin ama bırakamam, aşık olduğum çok şey var. Fenerbahçe de onlardan bir tanesi."



Her projesinde yanında olduğunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, başarıdan, lig sıralamasından azade tutarsak nasıl görüyorsunuz? Şu anlamda soruyorum, Fenerbahçe'yi tekrar Turist Ömer'in, Cilalı İbo'nun, Hababam Sınıfı'nın Fenerbahçe'si yapma yolunda adımlar görüyor musunuz? Yoksa, bu tür bir Fenerbahçe, modern zamanların öncesinde mi kaldı?



"Ali Koç, dışarıdan gelecek önerilere açık bir adam. Dediğin 70'lerdeki Fenerbahçe biraz zor. Artık öyle bir şey kalmadı ama şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım Başkan da çok sevdiğim bir adam, büyük Fenerbahçeliydi. Ali Koç da büyük Fenerbahçeli. Böyle olur bu işler. Diğer takımların başkanlarına bak, bir de bizim başkanlara bak. Bizimkiler, Fenerbahçeli! Şaka değil, Fenerbahçeliler yani. Öyle değil yani. 'Şunu yaparsam böyle olur...' Adamın ülkenin en zenginlerinden biri, ne zoru var ki yani böyle başkanlık yapsın, niye ki"



Kadıköy'den, Fenerbahçe'den uzak kalmak zorluyor mu? Çubuklu forma sahaya çıktığı zaman, TV'den de olsa hayat duruyor mu hala?



"Maça gitmeye çalışıyorum. Devamlı çağırıyorlar, 'Gel, gel' diye. Benim için sıkıcı değil, çok zevkli bir şey. Bodrum'dan İstanbul'a gelmek çok zor iş. Çubuklu'nun hasretini de Gümüşlükspor'un forması biraz hafifletiyor."



Bu sezon Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsunuz?



"Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Geçen sene zaten kabustu, bu sene de çok da iyi değil. Fakat, hiç kimse iyi değil. Fenerbahçe şampiyon olacak, kötü oynayarak."

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