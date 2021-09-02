Nejat Koçer Yavuzeli'nde çoşku ile karşılandı - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Yavuzeli İlçe Teşkilatında Partilileri ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Parti ve Merkezi Hükümet çalışmalarını aktaran Koçer, yavuzeli esnafı ve halkı tarafından coşku ile karşılandı. AK Partili Vekil, her bir esnaf ile birebir ilgilenerek, sıkılmadık el bırakmadı ve ilçe sakinlerinden gelen talepleri dinleyerek, tek tek notlar aldı. Ardından Bağtepe Mahalle sakinlerinden Yavuzeli Kurucu İlçe Başkanı Şıho Postacı'nın ve Süleyman Obası Mahalle sakinlerinden Şeyho Güzel'in taziyelerine katılarak, Postacı ve Güzel ailelerine baş sağlığı diledi.

Son olarak yapımı devam eden Yavuzeli Devlet Hastanesi'ni yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Nejat Koçer'e, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur ve Mehmet Kaplan ile birlikte İl Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. - GAZİANTEP