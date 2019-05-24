Son Dakika Haberleri: Nejdat Sin: Rusya'da başardık dünyada da başarırız

Nejdat Sin: Rusya'da başardık dünyada da başarırız

1 saat önce

AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaptıkları tanıtım sayesinde "Türk Narenciyesi"nin Rusya'da en çok bilinen Türk markalarından biri haline geldiğini belirterek, "Rusya'da başardık, dünyada da başarırız" dedi.

Nejdat Sin: Rusya'da başardık dünyada da başarırız, System.String[]
AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaptıkları tanıtım sayesinde "Türk Narenciyesi"nin Rusya'da en çok bilinen Türk markalarından biri haline geldiğini belirterek, "Rusya'da başardık, dünyada da başarırız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:23 
Rusya Federasyonu, Ekonomi
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