Nejdat Sin: Rusya'da başardık dünyada da başarırız
1 saat önce
AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaptıkları tanıtım sayesinde "Türk Narenciyesi"nin Rusya'da en çok bilinen Türk markalarından biri haline geldiğini belirterek, "Rusya'da başardık, dünyada da başarırız" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:23
AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaptıkları tanıtım sayesinde "Türk Narenciyesi"nin Rusya
'da en çok bilinen Türk markalarından biri haline geldiğini belirterek, "Rusya'da başardık, dünyada da başarırız" dedi.
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