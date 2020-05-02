Nekbe'nin 72. yılı sanal sergiyle anılacak - Son Dakika

Farklı ülkelerden 31 ressam ve sanatçı, Filistinlilerin topraklarından tehcir edilişini temsil eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72. yılını anmak için sanal sergi açtı.

Dün açılan ve ay sonuna kadar sürecek olan sanal sergide dijital resim ve tabloların yanı sıra karikatür, fotoğraf, heykeller yer alıyor. Filistin kimliğini korumak için başlatılan "İntima" isimli uluslararası kampanya kapsamında gerçekleştirilen sergiye Filistinli, Arap ve yabancı ülkelerden 31 sanatçı katılıyor.

Sergi Koordinatörü Filistinli ressam Raid Katanani, yaptığı yazılı açıklamada, Nekbe'nin 72. yılını anma etkinlikleri kapsamında "Dönüşün Renkleri" ismini taşıyan sanal sergiyle Filistinlilerin tehcir edildikleri topraklara dönüş hakkını hatırlatmayı amaçladıklarını belirtti.

"Filistin ve Arap ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Kanada'dan ressam ve sanatçıların sergiye katılımı, Filistin davasının önemini ve evrenselliğini göstermektedir." ifadesini kullanan Katanani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sergiyi sanal ortamda düzenlediklerini aktardı.

Katanani, salgın bittikten sonra sergiyi başka ülkelerde gerçek platformlarda açmayı planladıklarını kaydetti.

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.