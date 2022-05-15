Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika

Görüntü Dökümü:
Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması
Göstericilerin slogan atması
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması
Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması
Balonların gökyüzüne salınması
GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan dövizler taşındı.
Kaynak: AA
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