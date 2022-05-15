Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

15.05.2022 17:01

Görüntü Dökümü: Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması Göstericilerin slogan atması Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması Balonların gökyüzüne salınması GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü...

Görüntü Dökümü:

Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması

Göstericilerin slogan atması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması

Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması

Balonların gökyüzüne salınması

GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan dövizler taşındı.

Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi
Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi
Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi
Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

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Filistin, Slogan, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika
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