Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi - Son Dakika

Görüntü Dökümü:

Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapılması

Göstericilerin slogan atması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti'nin konuşması

Nekbe'yi anlatan dövizler taşınması

Balonların gökyüzüne salınması

GAZZE - Gazze'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde "dönüş hakkı" yazan dövizler taşındı.