"Neler Oluyor Hayatta" programında gergin anlar.... - Son Dakika

"Neler Oluyor Hayatta" programında gergin anlar....

23 yıllık eşini öldürmeye çalışan Ragıp Canan'ın avukatının mahkemede yaptığı savunma infial yarattı.

23 yıllık eşini öldürmeye çalışan Ragıp Canan'ın avukatının mahkemede yaptığı savunma infial yarattı. Mahkemede, "Eşine sevgisinden duygularına engel olamadı" diyen sanık avukatı Yaşar Altürk

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor


Kanal D ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Olur Hayatta" programına görüntülü bağlandı.


Sanık avukatı Yaşar Altürk'ün sözleri Ural ve Namlı'yı çileden çıkardı. Sanık avukatı Altürk'ün sözlerini sabırla dinlemeye çalışan Hakan Ural sonunda öfkelendi. Avukat " müvekkilim eşini sevmektedir o nedenle bir şans tanımakta yarar var" dedi. "Sizin başınıza ya da sevdiğiniz birinin başına gelmiş olsaydı saygıyla karşılar mıydınız?" sorusuna karşılık avukatın verdiği yanıt stüdyodaki tansiyonu iyice yükseltti.


Daha fazla sinirlerine hakim olamayan Hakan Ural, avukatı yayından aldı. Ural ayrıca İçişleri ve Aile bakanlığına da seslendi.


Öte yandan programa görüntülü bağlanan mağdur Nurtaç Canan, barışmanın söz konusu olamayacağını belirtti. "Sakat kalabilirdim" diyerek sanık avukatına tepki gösterdi.

Hakan Ural, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:41 

Son Dakika Magazin 'Neler Oluyor Hayatta' programında gergin anlar.... - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

21:27 Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 09:24 Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:45:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Neler Oluyor Hayatta" programında gergin anlar.... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]