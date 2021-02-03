"Neler Oluyor Hayatta"ya iki ödül
03.02.2021 11:17
Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.
Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.
"Neler Oluyor Hayatta" programı, Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda iki ödüle layık görüldü. Programın sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. "Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu" üyelerinden olan Hakan Ural, katkı ve desteklerinden dolayı ayrıca ikinci bir ödüle layık görüldü.
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