Neler yapıyor neler! Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 16 gole direkt katkı verdi

İsmail Kartal önderliğinde bu sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki 9. golünü attı. Yıldız futbolcunun 13 maçta 7 de asisti bulunuyor.

13 MAÇTA 9 GOL

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fileleri havalandırdı.

16 SKOR KATKISI

Bosnalı golcü Edin Dzeko, bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı. Edin Dzeko, gollerinin7'sini ligde, 2 tanesini ise Avrupa'da attı.