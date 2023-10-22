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Neler yapıyor neler! Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 16 gole direkt katkı verdi - Son Dakika

Neler yapıyor neler! Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 16 gole direkt katkı verdi

Son Güncelleme: 22.10.2023 20:14

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, bu sezon 16 gole direkt katkı sağladı. Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte 13. maçta 9. golünü attı. Ayrıca 7 asist yapan Dzeko, gollerinin 7'sini ligde, 2'sini ise Avrupa'da attı.

İsmail Kartal önderliğinde bu sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki 9. golünü attı. Yıldız futbolcunun 13 maçta 7 de asisti bulunuyor.

13 MAÇTA 9 GOL

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fileleri havalandırdı.

16 SKOR KATKISI

Bosnalı golcü Edin Dzeko, bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı. Edin Dzeko, gollerinin7'sini ligde, 2 tanesini ise Avrupa'da attı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Neler yapıyor neler! Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 16 gole direkt katkı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neler yapıyor neler! Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 16 gole direkt katkı verdi - Son Dakika
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