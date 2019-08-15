Nem bulutu Antalya'yı kapladı

ANTALYA'da nem oranının artmasıyla nem bulutları kentin üzerini kapladı. Tatilciler serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.Antalya'da nem oranının yüzde 75'lere ulaşmasıyla hissedilen hava sıcaklığı 34 dereceyi buldu. Nem bulutları nedeniyle Kepez ilçesinde bulunan seyir terasından kent merkezinin görüş mesafesi azaldı. Nemin hava sıcaklığını etkilemesiyle Antalyalılar ve tatilciler sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler, denizde serinlemeye çalıştı.Konyaaltı Sahili'ne ailesiyle birlikte gelen Tuğçe Pelgur (26), "Nem var biz de serinlemek için denize geldik. Önceki senelere göre çok fazla olmasa da bu sene daha hava daha iyi" dedi. Belarus'tan tatile gelen Julia Schmonovska (30), "Sıcak hava için Antalya'yı tercih ettik. Şu anda bizim oralarda hava soğuk. Deniz için, tatil için geldik. Deniz suyu çok güzel. Türkiye'yi çok seviyorum. Sabah denize gelip öğlen eve gidiyoruz. Akşam tekrar denize gelip serinliyoruz" diye konuştu.