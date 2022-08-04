Antalya'da yüksek nem bunalttı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yüksek nem bunalttı

04.08.2022 14:52

Nem oranındaki yükseklik Antalyalıları bunalttı.

Nem oranındaki yükseklik Antalyalıları bunalttı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece kaydedildi. Gece saatlerinde yüzde 90'a ulaşan nem oranı, gündüz saatlerinde yüzde 75 civarında seyrediyor.

Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Yüksek kesimlerden bakıldığında, kent merkezi üzerinde bulutu andıran nem yoğunluğu dikkati çekti. Varyant bölgesinden sahili izleyen vatandaşlar, Beydağlarını görmekte zorlandı.

Yüksek sıcaklık ve nemden etkilenenler, plajlardan sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

"Sıcaklık 1 derece düşecek"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, yüksek nemin hissedilen hava sıcaklığını 5-6 derece artırdığını dile getirdi.

Antalya genelinde etkili olan yüksek neme karşı dikkatli olunmasını isteyen Gültekin, "Bu tür havalar, astım hastalarını, kronik rahatsızlığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Hastalarımızın mümkün mertebe nemden arındırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. Klimalı odaları veya yaylaları tercih edebilirler." diye konuştu.

Gültekin, yaylalarda nem oranının yüzde 15'e kadar düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sahillerde nem oranı yüzde 70'in altına düşmüyor. Yüzde 90'ları bulan yüksek nem, 10 gün boyunca etkisini sürdürecek. Güzel haber cumartesi günü hava sıcaklığı 1 derece düşecek. 1 derece sıcaklık, hissedilen hava sıcaklığını 3 derece düşürecek. Bu insanımızı az da olsa rahatlatacak, nefes aldıracaktır."

YORUMLAR
500
Türkiye turizmde vites yükseltti Türkiye turizmde vites yükseltti Başkan Tütüncü, Serik'te Başkan Tütüncü, Serik'te Annesinin gözyaşları arasında aradığı Yasemin'den, 28 gün sonra sevindiren haber Annesinin gözyaşları arasında aradığı Yasemin'den, 28 gün sonra sevindiren haber
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yüksek nem bunalttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:09 4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:40:35. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yüksek nem bunalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement