Son Dakika Haberleri: Nemrut Dağı Beyaza Büründü

Nemrut Dağı Beyaza Büründü

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü.

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü.

Dünya Kültür Mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'ndaki heykeller tamamen kara gömüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:53 Kaynak: DHA

Kahta, Adıyaman, Nemrut Dağı, Güncel
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