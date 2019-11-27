Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2150 rakımla "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na kışın ilk karı düştü.
Bölgedeki kar kalınlığının 3 ile 5 santimetre arasında olduğu öğrenildi.
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