Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı - Son Dakika

- Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı

Ekipler özel araç ile turistlere ulaşabildi

ADIYAMAN - Karla kaplı Nemrut Dağı'na tırmanan 6'sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.

Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun karla kaplı olmasına rağmen zirveye tırmanan 2 grup turist tipiye yakalandı.

Güneşin batışını izlemek isteyen 4'ü Taylandlı, 1'i Amerikalı, 1'i İtalyan ve 2'si Türk olmak üzere 8 turist Nemrut Dağı'ndan inerken mahsur kaldı.

Turistler 112 acil çağrı merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD Müdürlüğünün 8x8 amfibik arama kurtarma aracıyla arama kurtarma ekipleri turistlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında turistler araç ile kurtarıldı.

Turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.