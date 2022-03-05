Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı - Son Dakika
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Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı

05.03.2022 23:02
Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı

- Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı Ekipler özel araç ile turistlere ulaşabildi Karla kaplı Nemrut Dağı'na tırmanan 6'sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.

- Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı

Ekipler özel araç ile turistlere ulaşabildi

ADIYAMAN - Karla kaplı Nemrut Dağı'na tırmanan 6'sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.

Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun karla kaplı olmasına rağmen zirveye tırmanan 2 grup turist tipiye yakalandı.

Güneşin batışını izlemek isteyen 4'ü Taylandlı, 1'i Amerikalı, 1'i İtalyan ve 2'si Türk olmak üzere 8 turist Nemrut Dağı'ndan inerken mahsur kaldı.

Turistler 112 acil çağrı merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD Müdürlüğünün 8x8 amfibik arama kurtarma aracıyla arama kurtarma ekipleri turistlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında turistler araç ile kurtarıldı.

Turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı
Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı
Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı

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Jeoloji Mühendislerinden deprem uyarısı Jeoloji Mühendislerinden deprem uyarısı Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı

Nemrut Dağı, Adıyaman, İtalyan, turist, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nemrut Dağı'nda 6'sı yabancı 8 turist mahsur kaldı - Son Dakika


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