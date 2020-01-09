Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı (2) - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü'ndeki ayılara yem bırakmayan giden ve aralarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Nurgül Bulutlu'nun da bulunduğu 5 kişi kurtarıldı.

Öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Nemrut Dağı'ndaki ayılara yem bırakmak için Bulutlu ve iki personeli, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde görevli iki kişiyle Nemrut Krater Gölü'ne gitti.

Krater gölünde araçları kara saplanarak mahsur kalan 5 kişilik ekip, Nemrut Dağı zirvesinde bekleyen AFAD'ın diğer personelinden telsizden yardım istedi.

Kardan kapandan yolda ilerleyemeyen ekip, durumu İl Özel İdaresi, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Nemrut'un yolunu açmaya çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çalışma yürütemedi.

Ardından olay yerine giden 112'ye ait paletli ambulans, sağlık durumları iyi olan ekibi kurtardı.