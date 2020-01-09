Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giderken mahsur kalan ekip kurtarıldı (3) - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü'ndeki ayılara yem bırakmayan giden ve dönüş yolunda aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişilik ekip kutarıldı.

Saat 14.00 sıralarında Nemrut Dağı'ndaki ayılara yem bırakmak için Bulutlu ve iki personeli, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde görevli iki kişiyle Nemrut Krater Gölü'ne gitti.

Kalderada aracın kara saplanmasıyla mahsur kalan ekip, telsizden Nemrut Dağı zirvesinde bekleyen AFAD'ın diğer ekibinden yardım istedi.

Kardan kapandan yolda ilerleyemeyen AFAD ekibi, durumu İl Özel İdaresi, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Nemrut'un yolunu açmaya giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çalışma yürütemedi.

Ardından olay yerine giden 112'ye ait paletli ambulans, krater gölüne giderek yaklaşık 5 saat mahsur kalan ekibi kurtardı.

"Sağlık durumumuz iyi"

Bulutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin zor şartlarına rağmen görevlerini özveriyle sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Saat 14.00'da Nemrut'ta gittik. Orada işlerimizi tamamladıktan sonra dönüş yolunda saat 16.00'da içerisinde bulunduğumuz AFAD'ın aracı kara saplandı ve mahsur kaldık. Ardından UMKE ekibinden yardım istedik. Mesafe uzak olduğu için süre uzadı. Yaklaşık 5 saat mahsur kaldık. Sağlık durumumuz iyi. UMKE ile AFAD ekiplerine ve ilgilenen herkese teşekkür ediyorum."

Kurtarma çalışmasına katılan UMKE Afet Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen ise Nemrut'ta mahsur kalanların olduğu yönünde saat 15.00'da 112'ye çağır düştüğünü kaydetti.

Şen, "Doğaseverler, Nemrut'taki yavru ayıların beslenmesi için bir faaliyet yapmışlar ve orada mahsur kalmışlar. Bizde 112 ve UMKE olarak mahsur kalanların yanına zor ulaştık. 5 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtardık. Sağlık durumları hakkında herhangi bir sıkıntı yok. Sağ salim alıp getirerek evlerine gönderdik." dedi.

Paletli ambulans sürücüsü Özcan Kaser de tipi nedeniyle özel idare ekiplerinin belli bir mesafeden sonra yolu açamadığını vurgulayarak, "Aşırı tipi ve kar nedeniyle paletli ambulans devreye girdi. Olay yerine zorla geldik ama mahsur kalan kişileri aldık. Tipi nedeniyle yol kar dolmuş. Birçok yerde uçurumun kenarından döndük. Yol görünmediği için araziden gittik. Zorda olsa mahsur kalanları kurtardık" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mehmet Yılmaz da ekiplerin yaban hayatı korumak amacıyla Nemrut Kalderasına geldiğini söyledi.

Yılmaz, "Ekibimiz saat 14.00'da bu çalışmayı yapmak için kalderaya geldi. 3 milli parklar, iki de AFAD'ın personeli olmak üzere 5 kişi, AFAD'ın paletli aracıyla krater gölüne indi. Saat 16.00'da mahsur kaldıklarına dair ihbar geldi. Daha sora uydu telefonla yapılan görüşmede aracın arızalandığını söylediler. Jandarma, 112, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleriyle Nemrut'a geldik. Arkadaşlarla irtibatımız uydu telefonuyla devam etti. Burada yaklaşık 5 metre kar bulunuyor. 112'nin paletli ambulansı krater gölüne giderek ekibimizi kurtardı." ifadelerini kullandı.